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Еврокомиссия даст Украине 50 млн евро на ремонт портов, пострадавших от атак России

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2023, 20:30
Еврокомиссия даст Украине 50 млн евро на ремонт портов, пострадавших от атак России - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Скриншот из видео)

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учреждение предоставит Украине 50 млн евро на восстановление портов, пострадавших в результате российских атак. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети Х (Twitter).

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на нас. Мы продолжаем расширять наши "полосы солидарности" и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправляем украинское зерно в мир", – написала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии опубликовала фото письма, адресованного президенту Владимиру Зеленскому.

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По ее словам, экспорт украинского зерна через Черное море "критически важен для поступления продовольствия на мировой рынок и для украинской экономики". В октябре Украина экспортировала 3,6 млн тонн товаров кораблями и еще миллион тонн по железной дороге и грузовиками.

Чтобы поддержать эти усилия, Комиссия предоставляет 50 млн евро на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов. Улучшенные портовые мощности ускорят экспорт продовольствия и других товаров, которые Украина поставляет на мировые рынки. Со временем наши инвестиции позволят портам Украины вернуться к довоенным объемам экспорта", – говорится в письме.

  • После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
  • В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.

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Милана Головань
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