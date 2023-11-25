Еврокомиссия даст Украине 50 млн евро на ремонт портов, пострадавших от атак России
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что учреждение предоставит Украине 50 млн евро на восстановление портов, пострадавших в результате российских атак. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети Х (Twitter).
"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на нас. Мы продолжаем расширять наши "полосы солидарности" и выделим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправляем украинское зерно в мир", – написала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии опубликовала фото письма, адресованного президенту Владимиру Зеленскому.
По ее словам, экспорт украинского зерна через Черное море "критически важен для поступления продовольствия на мировой рынок и для украинской экономики". В октябре Украина экспортировала 3,6 млн тонн товаров кораблями и еще миллион тонн по железной дороге и грузовиками.
Чтобы поддержать эти усилия, Комиссия предоставляет 50 млн евро на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов. Улучшенные портовые мощности ускорят экспорт продовольствия и других товаров, которые Украина поставляет на мировые рынки. Со временем наши инвестиции позволят портам Украины вернуться к довоенным объемам экспорта", – говорится в письме.
- После выхода из Черноморской зерновой инициативы в июле 2023 года Россия начала атаковать украинские порты как в районе Одессы, так и на Дунае.
- В августе Украина открыла новый морской маршрут из Одессы, первоначально использовавшийся для выхода гражданских судов, застрявших в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный с начала полномасштабного вторжения России.
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