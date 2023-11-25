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Єврокомісія надасть Україні 50 млн євро на ремонт портів, які постраждали від атак Росії

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 20:30
Єврокомісія надасть Україні 50 млн євро на ремонт портів, які постраждали від атак Росії - Фото
Урсула фон дер Ляєн (Скриншот з відео)

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що установа надасть Україні 50 млн євро на відновлення портів, які постраждали внаслідок російських атак. Відповідний допис опубліковано у соцмережі Х (Twitter).

"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на нас. Ми продовжуємо розширювати наші "смуги солідарності" і виділимо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми відправляємо українське зерно у світ", – написала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії опублікувала фото листа, адресованого президенту Володимиру Зеленському

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За її словами, експорт українського зерна через Чорне море є "критично важливими для надходження продовольства на світовий ринок і для української економіки". У жовтні Україна експортувала 3,6 млн тонн товарів кораблями та ще мільйон тонн залізницею і вантажівками.

"Аби підтримати ці зусилля, Комісія надає 50 млн євро на швидкий ремонт й оновлення інфраструктури українських портів. Покращені портові потужності пришвидшать експорт харчів та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки. З часом наші інвестиції дозволять портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту", – йдеться у листі.

  • Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.
  • У серпні Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: Україна отримає військові катери для захисту суден у "зерновому коридорі" – президент

Мілана Головань
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