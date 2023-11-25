Єврокомісія надасть Україні 50 млн євро на ремонт портів, які постраждали від атак Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що установа надасть Україні 50 млн євро на відновлення портів, які постраждали внаслідок російських атак. Відповідний допис опубліковано у соцмережі Х (Twitter).

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"Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на нас. Ми продовжуємо розширювати наші "смуги солідарності" і виділимо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми відправляємо українське зерно у світ", – написала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії опублікувала фото листа, адресованого президенту Володимиру Зеленському.

За її словами, експорт українського зерна через Чорне море є "критично важливими для надходження продовольства на світовий ринок і для української економіки". У жовтні Україна експортувала 3,6 млн тонн товарів кораблями та ще мільйон тонн залізницею і вантажівками.

"Аби підтримати ці зусилля, Комісія надає 50 млн євро на швидкий ремонт й оновлення інфраструктури українських портів. Покращені портові потужності пришвидшать експорт харчів та інших товарів, які Україна постачає на світові ринки. З часом наші інвестиції дозволять портам України повернутися до довоєнних обсягів експорту", – йдеться у листі.

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи в липні 2023 року Росія почала атакувати українські порти як у районі Одеси, так і на Дунаї.

У серпні Україна відкрила новий морський маршрут з Одеси, який спочатку використовувався для виходу цивільних суден, що застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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