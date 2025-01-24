Европа толкает Трампа дать гарантии Украине, он уже менее скептичен – Bloomberg

Союзники в целом согласны с президентом Владимиром Зеленским, что США должны будут предоставить войска для будущих миротворческих миссий в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных в этом вопросе людей.

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Европейские союзники заявили, что США могут поддержать эту идею, несмотря на первоначальное сдержанность президента США Дональда Трампа. В то же время они подчеркнули, что подробно говорить о том, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине, еще рано.

Если бы европейские союзники были вынуждены отправить войска самостоятельно, это могло бы подорвать доверие к гарантиям и создать раскол в НАТО, поскольку это означало бы фактически конец трансатлантического сотрудничества в Альянсе, сказал высокопоставленный чиновник европейского правительства.

Отмечается, что скептицизм Трампа по поддержке Украины "возможно смягчился".

По словам высокопоставленного западного дипломата, который общался с командой президента по этому вопросу, его администрация продемонстрировала готовность к тому, чтобы США сосредоточились на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они признают неизбежными.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую часть бремени выполнения любого потенциального соглашения.

По словам того же дипломата, европейцы понимают, что США ожидают от них основную часть войск, а Трамп считает войну России против Украины "европейским делом".

21 января Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от США на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

Однако 23 января стало известно, что Украину это не затронет - указ касается только программ развития, а не военной поддержки.

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