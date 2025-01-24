Європа штовхає Трампа дати гарантії безпеки Україні, він вже менш скептичний – Bloomberg
Союзники загалом погоджуються з президентом Володимиром Зеленським, що США повинні будуть надати війська для майбутніх миротворчих місій в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних в цьому питанні людей.
Європейські союзники заявили, що США можуть підтримати цю ідею, попри початкову стриманість президента США Дональда Трампа. Водночас вони підкреслили, що детально говорити про те, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.
Якби європейські союзники були змушені відправити війська самостійно, це могло б підірвати довіру до гарантій та створити розкол в НАТО, оскільки це означало б фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в Альянсі, сказав високопоставлений чиновник європейського уряду.
Зазначається, що скептицизм Трампа щодо підтримки України, "можливо, пом’якшився".
За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його адміністрація продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими.
Однак в обмін на ці зобов’язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря виконання будь-якої потенційної угоди.
За словами того самого дипломата, європейці розуміють, що США очікують від них основної частини військ, а Трамп вважає війну Росії проти України "європейською справою".
- 21 січня Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від США на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.
- Однак 23 січня стало відомо, що Україну це не зачепить – указ стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки.
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