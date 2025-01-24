Європа штовхає Трампа дати гарантії безпеки Україні, він вже менш скептичний – Bloomberg

Союзники загалом погоджуються з президентом Володимиром Зеленським, що США повинні будуть надати війська для майбутніх миротворчих місій в Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнаних в цьому питанні людей.

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Європейські союзники заявили, що США можуть підтримати цю ідею, попри початкову стриманість президента США Дональда Трампа. Водночас вони підкреслили, що детально говорити про те, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні, ще зарано.

Якби європейські союзники були змушені відправити війська самостійно, це могло б підірвати довіру до гарантій та створити розкол в НАТО, оскільки це означало б фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в Альянсі, сказав високопоставлений чиновник європейського уряду.

Зазначається, що скептицизм Трампа щодо підтримки України, "можливо, пом’якшився".

За словами високопоставленого західного дипломата, який спілкувався з командою президента з цього питання, його адміністрація продемонструвала готовність до того, щоб США зосередилися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони приватно визнають неминучими.

Однак в обмін на ці зобов’язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря виконання будь-якої потенційної угоди.

За словами того самого дипломата, європейці розуміють, що США очікують від них основної частини військ, а Трамп вважає війну Росії проти України "європейською справою".

21 січня Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від США на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

Однак 23 січня стало відомо, що Україну це не зачепить – указ стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки.

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