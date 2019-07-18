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18.07.2019, 13:15

Европарламент призвал Россию отпустить пленных украинских моряков

Европарламент призвал Россию отпустить пленных украинских моряков - Фото
Фото: EPA

Европарламент принял резолюцию, которая осуждает агрессию России против Украины и требует освободить украинских политзаключенных

Европарламент осудил военную агрессию России против Украины в виде аннексии Крыма и оккупации Донбасса, а также призвал РФ отпустить украинских политзаключенных, включая пленных моряков. Об этом говорится в резолюции, которую Европарламент принял сегодня, 18 июля, сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Он уточнил, что 458 из 627 депутатов проголосовали за резолюцию, 89 были против, 80 воздержались.

Вчера всем 24 незаконно задержанным россиянами в Черном море украинским морякам продлили арест еще на три месяца.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста россияне атаковали украинские корабли, захватив их с моряками. Они включены в списки на обмен между РФ и Украиной. Кремль 16 июля собрал Совбез ООН, чтобы пожаловаться на закон о госязыке в Украине, но страны-участницы призвали оккупантов немедленно отпустить моряков.

Некторые политики по обе стороны от границы прямо или косвенно говорят и намекают, что президент РФ Владимир Путин может отпустить моряков до 21 июля - даты досрочных выборов в Раду.

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Теги: европарламент, Крым, Азов, моряки
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