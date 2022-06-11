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Европейский проект не может считаться завершенным без Украины – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 16:49
Европейский проект не может считаться завершенным без Украины – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Решение Евросоюза дать Украине статус страны-кандидата станет одновременно и решением вопроса, есть ли будущее у самого Евросоюза. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Зеленский сказал, что уже многим очевидно, что для России вторжение в Украину было только началом цепочки войн с европейскими странами.

"Для России вся Европа – это мишень", – сказал президент. 

Именно поэтому, считает он, "позитивный ответ Евросоюза на украинскую заявку о вступлении может стать и позитивным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у самого Европейского проекта".

Зеленский сказал, что Украина уже на следующей неделе ждет заключение Европейской комиссии о том, соответствует ли страна Копенгагенским критериям членства в Евросоюзе.

Президент напомнил результаты опросов, которые показали, что большинство граждан ЕС уже считают Украину членом европейской семьи.

"Признание этой реальности на политическом уровне мы ожидаем, скажу честно, очень ожидаем, 23-24 июня, когда должно состояться историческое – для нас – заседание Европейского Совета, логичным решением которого будет предоставление Украине статуса страны-кандидата", – сказал он.

При этом, подчеркнул Зеленский, в Украине ясно осознают, что путь от статуса страны-кандидата до статуса полноправного члена Евросоюза может быть долгим и трудным, но Украина безусловно настроена этот путь пройти.

"Европейский проект совершенно точно не может считаться завершенным без нас, и это абсолютно очевидно именно сейчас, когда украинский народ защищает свое будущее – а также будущее запада, севера и юга Европы", – сказал президент. 

Ожидается, что 18 июня, Еврокомиссия опубликует свои выводы о том, следует ли предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

  • 8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие.
  • Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.

Читайте также: Три страны ЕС не хотят давать Украине статус кандидата на членство – Стефанишина

 

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский вступление в евросоюз статус кандидата на вступление в Евросоюз
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