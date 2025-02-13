Евросолидарность заблокировала работу Рады из-за санкций против Порошенко – видео
Народные депутаты от Европейской солидарности заблокировали трибуну парламента под возгласы "Позор!" из-за санкций против лидера партии. Заседание Верховной Рады закрыто. Об этом сообщили ряд нардепов и опубликовали видео.
Алексей Гончаренко от Евросолидарности сообщил, что заседание Рады закрылось буквально через пару минут после начала.
Ирина Геращенко, однопартиец пятого президента Петра Порошенко, заявила, что нардепы вышли к президиуму Рады, чтобы спросить спикера парламента Руслана Стефанчука, голосовал ли он за санкции Совета нацбезопасности и обороны против лидера Евросолидарности.
Отвечая на критику депутатов от Евросолидарности в сторону действующей власти, Стефанчук сказал: "Я ваши методички все знаю".
После этого Стефанчук заявил, что объявляет перерыв в пленарном заседании.
"Что-то есть ощущение, что завтра анонсированный час вопросов к правительству может не состояться", – написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк.
- 12 февраля Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что провел заседание СНБО и принял решение, которое будет опубликовано 13 февраля. Порошенко в тот же вечер заявил, что СНБО ввел санкции против него. Он считает это решение политически мотивированным.
- 13 февраля появился соответствующий указ. Также под санкциями оказались Коломойский, Боголюбов, Жеваго, Медведчук.