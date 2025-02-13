Евросолидарность заблокировала работу Рады из-за санкций против Порошенко – видео

Однопартийцы Порошенко вышли на трибуну с плакатами "ДумайТЕ о победе, а не о выборах", "Украина в заложниках неадекватов" и прочее

Фото: Andrii Osadchuk / Facebook

Народные депутаты от Европейской солидарности заблокировали трибуну парламента под возгласы "Позор!" из-за санкций против лидера партии. Заседание Верховной Рады закрыто. Об этом сообщили ряд нардепов и опубликовали видео.

Алексей Гончаренко от Евросолидарности сообщил, что заседание Рады закрылось буквально через пару минут после начала.

Ирина Геращенко, однопартиец пятого президента Петра Порошенко, заявила, что нардепы вышли к президиуму Рады, чтобы спросить спикера парламента Руслана Стефанчука, голосовал ли он за санкции Совета нацбезопасности и обороны против лидера Евросолидарности.

Отвечая на критику депутатов от Евросолидарности в сторону действующей власти, Стефанчук сказал: "Я ваши методички все знаю".

После этого Стефанчук заявил, что объявляет перерыв в пленарном заседании.

"Что-то есть ощущение, что завтра анонсированный час вопросов к правительству может не состояться", – написал нардеп от Голоса Ярослав Железняк.