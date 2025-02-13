Євросолідарність заблокувала роботу Ради через санкції проти Порошенка – відео

Однопартійці Порошенка вийшли на трибуну з плакатами "ДумайТЕ про перемогу, а не вибори", "Україна в заручниках неадекватів" тощо

Фото: Andrii Osadchuk / Facebook

Народні депутати від Європейської солідарності заблокували трибуну парламенту під вигуки "Ганьба!" через санкції проти лідера партії. Засідання Верховної Ради закрито. Про це повідомили низка нардепів та опублікували відео.

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Олексій Гончаренко від Євросолідарності повідомив, що засідання Ради закрилося буквально за кілька хвилин після початку.

Ірина Геращенко, однопартійка п’ятого президента Петра Порошенка, заявила, що нардепи вийшли до президії Ради, щоб запитати спікера парламенту Руслана Стефанчука, чи голосував він за санкції Ради нацбезпеки і оборони проти лідера Євросолідарності.

Відповідаючи на критику депутатів від Євросолідарності в бік чинної влади, Стефанчук сказав: "Я ваші методички всі знаю".

Після цього Стефанчук заявив, що оголошує перерву у пленарному засіданні.

"Щось є відчуття, що завтра анонсована година запитань до уряду може не відбутися", – написав нардеп від Голосу Ярослав Железняк.