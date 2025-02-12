Порошенко заявив, що РНБО запровадила проти нього санкції

Петро Порошенко (Фото: Robert Ghement/EPA)

П'ятий президент, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко заявив, що Рада національної безпеки й оборони запровадила проти нього санкції. Про це політик повідомив у відеозверненні.

"Це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий", – заявив він.

Порошенко сказав, що рішення РНБО "антиконституційне та політично вмотивоване". Обмеження, накладені на нього, нардеп назвав "абсолютно незаконними".

Лідер Євросолідарності назвав рішення "злочином" і звинуватив у ньому президента Володимира Зеленського, Кабінет міністрів та членів РНБО.

"Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором", – додав Порошенко.

LIGA.net звернулася за підтвердженням до пресслужби Офісу президента та РНБО, але на момент публікації новини відповіді не отримала.

Водночас Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що провів засідання РНБО й ухвалив рішення, яке буде опубліковане 13 лютого.

"Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде", – сказав Зеленський, не розкриваючи деталей.