Порошенко заявил, что СНБО ввел против него санкции

Официального подтверждения о введении санкций против пятого президента пока нет

Петр Порошенко (Фото: Robert Ghement/EPA)

Пятый президент, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны ввел против него санкции. Об этом политик сообщил в видеообращении.

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"Это не стало для меня новостью. Я имел всю информацию о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл победит. Но победил нездоровый", — заявил он.

Порошенко сказал, что решение СНБО "антиконституционное и политически мотивированное". Ограничения, наложенные на него, нардеп назвал "совершенно незаконными".

Лидер Евросолидарности назвал решение "преступлением" и обвинил в нем президента Владимира Зеленского, Кабинет министров и членов СНБО.

"Сегодня Зеленский нанес колоссальный удар по внутреннему единству, которого наша команда неукоснительно придерживается с февраля 2022 года и которое является нашим главным оружием в борьбе с агрессором", – добавил Порошенко.

LIGA.net обратилась за подтверждением в пресс-службу Офиса президента и СНБО, но на момент публикации новости ответа не получила.

В то же время Зеленский в вечернем видеообращении сообщил, что провел заседание СНБО и принял решение, которое будет опубликовано 13 февраля.

"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, – каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. Это будет", — сказал Зеленский, не раскрывая деталей.