Евросоюз готовит реформу Шенгена: затронет внутренние и внешние границы

Коронавирус и миграционные кризисы на границах ЕС вынуждают Евросоюз адаптировать отдельные условия шенгенского соглашения к новым условиям. Об этом говорится в публичном разъяснении, которое опубликовано на сайте Еврокомиссии.

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В документе говорится, что предлагается создать правовую основу для введения эпидемических ограничений на внутренних границах ЕС для "несущественных поездок", а также механизмы координации стран ЕС в случае возникновения кризисов, которые затрагивают одновременно несколько государств-членов.

В частности, предлагается увеличить сроки, на которые государства могут вводить на внутренних границах ЕС временный миграционный контроль (обычно такой контроль полностью отсутствует).

Сейчас шенгенское соглашение дает участникам право в "непредвиденных ситуациях" вводить ограничения на пересечение гражданами внутренних границ на 10 дней с возможностью его продления до 2 месяцев максимум. Предлагается увеличить эти сроки до 30 дней и 3 месяцев соответственно.

Для "предвидимых" ситуаций сроки введения временного контроля предлагается увеличить с нынешних 30 дней с продлением максимум до 6 месяцев до 6 месяцев с продлением максимум до 2 лет.

Отдельная группа предложений касается "использования мигрантов" третьими странами, которые "поощряют или облегчают перемещение людей из-за пределов ЕС к внешним границам" с "явным намерением дестабилизации Союза или государства-члена", нанесения ущерба его национальным интересам и безопасности.

Государство ЕС, которое столкнется с ситуацией "использования мигрантов", получит возможность немедленно усилить режим пересечения внешней границы и пограничный контроль, а также ввести специальные условия предоставления убежища для беженцев. Для получения страной санкции на такие меры будет предусмотрена общеевропейская процедура.

СПРАВКА. Шенгенский режим предусматривает полностью свободное пересечение гражданами ЕС внутренних границ стран Евросоюза. Соглашение охватывает 26 европейских стран и 420 млн человек. Почти 1,7 млн человек в ЕС проживают в одной стране Шенгенской зоны, а работают в другой. Ежедневно внутренние границы Шенгенской зоны пересекают около 3,5 млн человек.

18 марта 2021 года на заседании Еврокомиссии было одобрено решение, что туристам, которые будут приезжать в государства шенгенской зоны из третьих стран по безвизовому режиму, необходимо будет предварительно получать специальное электронное разрешение на въезд. Такая система заработает ориентировочно с конца 2022 года.

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Сергей Бережной

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