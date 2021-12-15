Евросоюз готовит реформу Шенгена: затронет внутренние и внешние границы
Коронавирус и миграционные кризисы на границах ЕС вынуждают Евросоюз адаптировать отдельные условия шенгенского соглашения к новым условиям. Об этом говорится в публичном разъяснении, которое опубликовано на сайте Еврокомиссии.
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В документе говорится, что предлагается создать правовую основу для введения эпидемических ограничений на внутренних границах ЕС для "несущественных поездок", а также механизмы координации стран ЕС в случае возникновения кризисов, которые затрагивают одновременно несколько государств-членов.
В частности, предлагается увеличить сроки, на которые государства могут вводить на внутренних границах ЕС временный миграционный контроль (обычно такой контроль полностью отсутствует).
Сейчас шенгенское соглашение дает участникам право в "непредвиденных ситуациях" вводить ограничения на пересечение гражданами внутренних границ на 10 дней с возможностью его продления до 2 месяцев максимум. Предлагается увеличить эти сроки до 30 дней и 3 месяцев соответственно.
Для "предвидимых" ситуаций сроки введения временного контроля предлагается увеличить с нынешних 30 дней с продлением максимум до 6 месяцев до 6 месяцев с продлением максимум до 2 лет.
Отдельная группа предложений касается "использования мигрантов" третьими странами, которые "поощряют или облегчают перемещение людей из-за пределов ЕС к внешним границам" с "явным намерением дестабилизации Союза или государства-члена", нанесения ущерба его национальным интересам и безопасности.
Государство ЕС, которое столкнется с ситуацией "использования мигрантов", получит возможность немедленно усилить режим пересечения внешней границы и пограничный контроль, а также ввести специальные условия предоставления убежища для беженцев. Для получения страной санкции на такие меры будет предусмотрена общеевропейская процедура.
- 18 марта 2021 года на заседании Еврокомиссии было одобрено решение, что туристам, которые будут приезжать в государства шенгенской зоны из третьих стран по безвизовому режиму, необходимо будет предварительно получать специальное электронное разрешение на въезд. Такая система заработает ориентировочно с конца 2022 года.
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