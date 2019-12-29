Евросоюз: Ждем продолжения расследования дел Майдана

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Евросоюз приветствует масштабный обмен удерживаемыми лицами, который состоялся на линии разграничения на Донбассе 29 декабря, и ожидает, что расследование преступлений против Майдана и усилия по привлечению виновных к ответственности будут продолжены. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Масштабный обмен заключенными произошел после соглашения, которое было достигнуто трехстороннего контактной группой. Это хороший пример имплементации одной из мер, согласованных во время четвертого Нормандского саммита от 9 декабря. Европейский Союз ожидает, что все стороны воспользуются этим импульсом. Работа по выполнению мероприятий, согласованных во время саммита, должна быть продолжена", - говорится в документе.

"Мы приняли во внимание обмен людей, которые связаны с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что будет продолжено расследование всех обвинений и все вовлеченные стороны обеспечат, чтобы те, кто несет ответственность (в преступлениях), были привлечены к суду", - отметил представитель ЕС.

Сегодня на линии разграничения на Донбассе произошел масштабный обмен между Украиной, Россией и подконтрольными Москве террористами.

Обмен по формуле "всех установленных" на "всех установленных" был согласован на встрече лидеров нормандского формата в Париже.

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