Евросоюз не согласовал новый пакет санкций против РФ, теперь из-за Австрии – Радио Свобода

Райффайзен Банк (Фото: EPA)

Послы стран-членов ЕС не согласовали 12-й пакет санкций против РФ из-за позиции Австрии по включению Raiffeisen Bank в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

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По его словам, Австрия жалуется на то, что Raiffeisen Bank внесен в украинский перечень международных спонсоров войны.

Официальная Вена пока что не выходила с такими претензиями.

Raiffeisen Bank продолжает работать на территории страны-агрессора.

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В августе компания сообщила, что ей придется заплатить в бюджет России до 100 млн евро разового налога на сверхприбыль. В частности, и эти поступления РФ использует для войны против Украины.

Гендиректор Raiffeisen Bank International объяснял ситуацию так: "Мы продолжаем активно работать над двумя вариантами для нашего бизнеса в России: продажа и выделение в отдельную компанию. Пока мы работаем над этими сложными опциями, мы продолжаем сокращать наш бизнес в России".

Внесение в список международных спонсоров войны является репутационным инструментом.



Все указанные в списке компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется в мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

С марта 2023 года Raiffeisen Bank International находится в перечне международных спонсоров войны.

В июле 2023 года Reuters сообщил, что Raiffeisen откладывает выход из России, надеясь, что война в Украине скоро закончится.

В сентябре Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило статус венгерского OTP-Банка в списке спонсоров войны.

Ведомство выразило надежду, что это разблокирует 500 млн евро военной помощи от ЕС. В то же время официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи заявил, что страна не будет поддерживать предоставление военной помощи Украине от ЕС, пока банк находится в этом перечне.

Уже 3 октября НАПК исключило OTP Bank из списка спонсоров войны. Впрочем, Венгрия продолжила блокирование транша помощи из-за "гарантий" для венгерских компаний.

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