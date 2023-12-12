Євросоюз не узгодив новий пакет санкцій проти РФ, тепер через Австрію – Радіо Свобода

Райффайзен Банк (Фото: EPA)

Посли країн-членів ЄС не узгодили 12-й пакет санкцій проти РФ через позицію Австрії щодо включення Raiffeisen Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Австрія скаржиться на те, що Raiffeisen Bank внесено до українського переліку міжнародних спонсорів війни.

Офіційний Відень до цього часу не виходив із такими претензіями.

Raiffeisen Bank продовжує працювати на території країни-агресора.

Читайте також: Угорщина вкотре заблокувала виплату 500 млн євро військової допомоги Україні

У серпні компанія повідомила, що їй доведеться заплатити в бюджет Росії до 100 млн євро разового податку на надприбуток. Зокрема, і ці надходження РФ використовує для війни проти України.

Гендиректор Raiffeisen Bank International пояснював ситуацію так: "Ми продовжуємо активно працювати над двома варіантами для нашого бізнесу в Росії: продаж та виділення в окрему компанію. Поки ми працюємо над цими складними опціями, ми продовжуємо скорочувати наш бізнес у Росії".

Внесення до переліку міжнародних спонсорів війни є репутаційним інструментом. Усі зазначені у переліку компанії вносяться до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком і використовується у світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

З березня 2023 року Raiffeisen Bank International є у переліку міжнародних спонсорів війни.

У липні 2023 року Reuters повідомив, що Raiffeisen відкладає вихід із Росії, сподіваючись, що війна в Україні скоро закінчиться.

У вересні Національне агентство із запобігання корупції призупинило статус угорського OTP-Банку у переліку спонсорів війни.

Відомство висловило сподівання, що це розблокує 500 млн євро військової допомоги від ЄС. Натомість офіційний представник угорського МЗС Мате Пацолаї заявив, що країна не підтримуватиме надання військової допомоги Україні від ЄС, поки банк перебуває в цьому переліку.

Вже 3 жовтня НАЗК виключило OTP Bank зі списку спонсорів війни. Утім, Угорщина продовжила блокування траншу допомоги через "гарантії" для угорських компаній.

Читайте також: Австрійський Raiffeisen відклав терміни виходу з російського ринку