Евросоюз не выделил Литве и Эстонии деньги на систему контроля границ беспилотниками

Беспилотник (Фото: depositphotos.com)

Литва и Эстония не получили финансирование Евросоюза для системы контроля границ с помощью дронов. Об этом сообщил общественный вещатель LRT, ссылаясь на комментарий Министерства внутренних дел Литвы для Baltic News Service.

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Отмечается, что ЕС не выделил финансирование для проекта по контролю границ с помощью БпЛА, где Эстония была основным заявителем, а Литва – партнером.

"Пограничные службы Эстонии и Литвы ранее подали заявку на финансирование ЕС для проекта по использованию дронов, целью которого было создание на границе так называемого "дронового заслона", однако проект не получил финансирования. Эстония была основным заявителем, Литва была партнером", – говорится в комментарии МВД Литвы.

В свою очередь, Служба охраны государственной границы Литвы (LBGS) сообщила BNS, что ЕС отклонил заявку на финансирование проекта в начале марта.

Использование беспилотников и других технологий при организации работы литовских пограничников связывают с меняющейся ситуацией безопасности в регионе, пишет LRT.

"МВД и LBGS инвестируют в развитие возможностей дронов и антидронов, однако в этом случае речь идет только о защите государственной границы Литвы", – заявило МВД.

В мае 2024 года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились создать "дроновый заслон".

Тогда она заявила, что в рамках проекта государства будут использовать дроны для наблюдения за границей и системы противодействия БпЛА ради остановки беспилотников из враждебных государств, которые используются для контрабанды и провокаций.

17 марта 2025 года в Литве сообщили о завершении расследования поджога IKEA 9 мая 2024 года. В преступлении обвиняется украинец, но его след, как заявлено, ведет в Россию.

20 марта LRT сообщил, что Литва увеличивает количество бомбоубежищ из-за угрозы нападения России.

30 марта министр обороны Эстонии Певкур заявил, что прекращение огня в Украине резко усилит угрозу безопасности для стран Балтии, поскольку Россия продолжит перевооружение и передислоцирует войска на северо-восточный фланг НАТО.