Євросоюз не виділив Литві та Естонії гроші на систему контролю кордонів безпілотниками

ЄС відхилив заявку на фінансування проєкту дронів на початку березня, повідомила Служба охорони державного кордону Литви

Безпілотник (Фото: depositphotos.com)

Литва та Естонія не отримали фінансування Євросоюзу для системи контролю кордонів за допомогою дронів. Про це повідомив суспільний мовник LRT, посилаючись на коментар Міністерства внутрішніх справ Литви для Baltic News Service.

Зазначається, що ЄС не виділив фінансування для проєкту з контролю кордонів за допомогою БпЛА, де Естонія була основним заявником, а Литва – партнером.

"Прикордонні служби Естонії та Литви раніше подали заявку на фінансування ЄС для проєкту з використання дронів, метою якого було створення на кордоні так званого "дронового заслону", проте проєкт не отримав фінансування. Естонія була основним заявником, Литва була партнером", – йдеться у коментарі МВС Литви.

Своєю чергою, Служба охорони державного кордону Литви (LBGS) повідомила BNS, що ЄС відхилив заявку на фінансування проєкту на початку березня.

Використання безпілотників та інших технології під час організації роботи литовських прикордонників пов'язують з безпековим становищем у регіоні, яке змінюється, пише LRT.

"МВС та LBGS інвестують у розвиток можливостей дронів та антидронів, однак у цьому випадку йдеться лише про захист державного кордону Литви", – заявило МВС.

У травні 2024 року тодішній міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте оголосила, що країни регіону домовилися створити "дроновий заслін".

Тоді вона заявила, що в межах проєкту держави використовуватимуть дрони для спостереження за кордоном і системи протидії БпЛА заради зупинки безпілотників з ворожих держав, які використовуються для контрабанди та провокацій.

17 березня 2025 у Литві повідомили про завершення розслідування підпалу IKEA 9 травня 2024 року. У злочині обвинувачується українець, але його слід, як заявлено, веде до Росії.

20 березня LRT повідомив, що Литва збільшує кількість бомбосховищ через загрозу нападу Росії.

30 березня міністр оборони Естонії Певкур заявив, що припинення вогню в Україні різко посилить загрозу безпеці для країн Балтії, бо Росія продовжить переозброєння та передислокує війська на північно-східний фланг НАТО.