UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Евросоюз оценит соответствие Украины критериям в мае. Киев готов сделать все, кроме одного

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 10:20
Евросоюз оценит соответствие Украины критериям в мае. Киев готов сделать все, кроме одного - Фото
Ольга Стефанишина (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

До мая, когда Еврокомиссия даст Украине первую неформальную оценку ее прогресса в выполнении "кандидатских критериев", Киев успеет выполнить все, кроме внедрения закона о нацменьшинствах. Такое заявление прозвучало от вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной в комментарии Европравде.

По ее словам, какую-то конкретику по оценке от Еврокомиссии следует ожидать только в конце весны. Перед этим в марте состоится обсуждение между странами-членами ЕС и Украиной.

"Мы рассчитываем, что в мае, когда будет заседание Совета ЕС по общим вопросам, такая оценка будет представлена. Возможно, предварительные разговоры будут проходить также в Киеве, во время визитов разного уровня. А уже 20 марта я приму участие в неформальном заседании Совета по общим вопросам, где мы проговорим все 7 рекомендаций и определим конкретную дату (представление Еврокомиссией ее оценки) ", – заявила Стефанишина.

Она считает, что к этому времени Украина сможет почти полностью завершить выполнение всех семи критериев, кроме имплементации закона о нацменьшинствах: "Несколько блоков у нас уже политически завершены, остались технические вопросы... Остаются задачи по имплементации закона о национальных меньшинствах".

Читайте также: Зеленский: Год назад Украина подала заявку в ЕС, в 2023-м пора начать переговоры о членстве

Стефанишина напомнила, что глава НАБУ назначен, концепция реформирования правоохранительных органов подготовлена и должна быть одобрена решением президента, завершается процесс отбора членов ВККС.

"Таким образом, мы закрываем антикоррупционный, правоохранительный и судебный блок", – рассказала она.

Вице-премьер уверена и в положительной оценке реформы системы отбора судей Конституционного суда, несмотря на то, что Украина не будет назначать седьмого члена Совещательной группы экспертов, как первоначально рекомендовала Венецианская комиссия. Вместо этого, Украина внесет в процедуру отбора другие изменения, которые дадут международным экспертам право совместно заблокировать отбор в случае несогласия с украинскими коллегами, пишет Европравда.

Официальная оценка со стороны ЕС должна быть в октябре 2023 года, однако, для того чтобы помочь Украине справиться с проблемными точками, Еврокомиссия согласилась предоставить ей "устную промежуточную оценку" в ее прогрессе.

  • 11 июня 2022 года Bloomberg писал, что Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства.
  • 19 июня Рада обратилась к странам ЕС с просьбой предоставить Украине статус кандидата.
  • 2 июля Стефанишина предположила, что Украина сможет стать членом ЕС в течение пяти лет.
  • 9 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить положительную оценку Еврокомиссии до конца 2022 года.
Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геополитика отчет еврокомиссия оценка ольга стефанишина кандидатство в ЕС
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 