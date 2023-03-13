Евросоюз оценит соответствие Украины критериям в мае. Киев готов сделать все, кроме одного

До мая, когда Еврокомиссия даст Украине первую неформальную оценку ее прогресса в выполнении "кандидатских критериев", Киев успеет выполнить все, кроме внедрения закона о нацменьшинствах. Такое заявление прозвучало от вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной в комментарии Европравде.

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По ее словам, какую-то конкретику по оценке от Еврокомиссии следует ожидать только в конце весны. Перед этим в марте состоится обсуждение между странами-членами ЕС и Украиной.

"Мы рассчитываем, что в мае, когда будет заседание Совета ЕС по общим вопросам, такая оценка будет представлена. Возможно, предварительные разговоры будут проходить также в Киеве, во время визитов разного уровня. А уже 20 марта я приму участие в неформальном заседании Совета по общим вопросам, где мы проговорим все 7 рекомендаций и определим конкретную дату (представление Еврокомиссией ее оценки) ", – заявила Стефанишина.

Она считает, что к этому времени Украина сможет почти полностью завершить выполнение всех семи критериев, кроме имплементации закона о нацменьшинствах: "Несколько блоков у нас уже политически завершены, остались технические вопросы... Остаются задачи по имплементации закона о национальных меньшинствах".

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Стефанишина напомнила, что глава НАБУ назначен, концепция реформирования правоохранительных органов подготовлена и должна быть одобрена решением президента, завершается процесс отбора членов ВККС.

"Таким образом, мы закрываем антикоррупционный, правоохранительный и судебный блок", – рассказала она.

Вице-премьер уверена и в положительной оценке реформы системы отбора судей Конституционного суда, несмотря на то, что Украина не будет назначать седьмого члена Совещательной группы экспертов, как первоначально рекомендовала Венецианская комиссия. Вместо этого, Украина внесет в процедуру отбора другие изменения, которые дадут международным экспертам право совместно заблокировать отбор в случае несогласия с украинскими коллегами, пишет Европравда.

Официальная оценка со стороны ЕС должна быть в октябре 2023 года, однако, для того чтобы помочь Украине справиться с проблемными точками, Еврокомиссия согласилась предоставить ей "устную промежуточную оценку" в ее прогрессе.

11 июня 2022 года Bloomberg писал, что Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства.

19 июня Рада обратилась к странам ЕС с просьбой предоставить Украине статус кандидата.

2 июля Стефанишина предположила, что Украина сможет стать членом ЕС в течение пяти лет.

9 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина надеется получить положительную оценку Еврокомиссии до конца 2022 года.

Мілана Головань

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