Зеленский: Год назад Украина подала заявку в ЕС, в 2023 пора начать переговоры о членстве
Сегодня, 28 февраля, исполнился год с дня подачи Украиной заявки на вступление в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что в этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве. Об этом Зеленский написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это", – заявил президент.
Он напомнил, что год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата.
"В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", – уверен Зеленский.
Президент подчеркнул, что именно Украина объединила Евросоюз, как никогда раньше.
"Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений", – написал Зеленский.
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
- 23 июня Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС.
- 2 февраля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца года будет готова к началу формальных переговоров о присоединении к Европейскому Союзу.
- В тот же день Европарламент призвал подготовить практический план для вступления Украины в ЕС.
Читайте также: Глава европейской дипломатии уверен: Украина будет строить свое будущее в ЕС
Комментарии