UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Год назад Украина подала заявку в ЕС, в 2023 пора начать переговоры о членстве

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 11:18
Зеленский: Год назад Украина подала заявку в ЕС, в 2023 пора начать переговоры о членстве - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Сегодня, 28 февраля, исполнился год с дня подачи Украиной заявки на вступление в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что в этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве. Об этом Зеленский написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это", – заявил президент.

Он напомнил, что год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата.

"В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", – уверен Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно Украина объединила Евросоюз, как никогда раньше.

"Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений", – написал Зеленский.

Читайте также: Глава европейской дипломатии уверен: Украина будет строить свое будущее в ЕС

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в ЕС Владимир Зеленский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 