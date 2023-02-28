Зеленский: Год назад Украина подала заявку в ЕС, в 2023 пора начать переговоры о членстве

Сегодня, 28 февраля, исполнился год с дня подачи Украиной заявки на вступление в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский считает, что в этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве. Об этом Зеленский написал в Twitter.

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"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это", – заявил президент.

Он напомнил, что год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Евросоюз и закрепила за собой статус кандидата.

"В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", – уверен Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно Украина объединила Евросоюз, как никогда раньше.

"Именно Украина защищает европейские ценности для будущих поколений", – написал Зеленский.

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Наталія Медведєва

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