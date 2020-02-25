Федина пришла на допрос и вызвала Зеленского на открытый разговор

Депутат из фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Госбюро расследований на допрос и вызвала президента Владимира Зеленского на открытый разговор. Об этом пишет Укринформ.
Депутата допрашивают по делу об угрозах убийством президенту в связи с его деятельностью. По словам Федины, Зеленский так и не решился встретиться со ней и блогером Марусей Зверобой. "Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, - я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - сказала Федина.
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