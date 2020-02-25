Федина пришла на допрос и вызвала Зеленского на открытый разговор

София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Депутат из фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Госбюро расследований на допрос и вызвала президента Владимира Зеленского на открытый разговор. Об этом пишет Укринформ.

Депутата допрашивают по делу об угрозах убийством президенту в связи с его деятельностью. По словам Федины, Зеленский так и не решился встретиться со ней и блогером Марусей Зверобой. "Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, - я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - сказала Федина.

26 октября 2019 года Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео , которое во фракции Слуга народа расценили как угрозу Зеленскому и обратились в правоохранительные органы.

видео Слуга народа обратились 12 февраля Федине вручили подозрение в угрозах убийством Зеленскому.

Читайте также: "Угрожал убийством Зеленскому". Суд отпустил Пояркова домой