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Федина пришла на допрос и вызвала Зеленского на открытый разговор

Федина пришла на допрос и вызвала Зеленского на открытый разговор - Фото
София Федина (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
25.02.2020, 14:17

Депутат считает, что президент так и не решился с ней встретиться

Депутат из фракции Европейская солидарность София Федина пришла в Госбюро расследований на допрос и вызвала президента Владимира Зеленского на открытый разговор. Об этом пишет Укринформ.

Депутата допрашивают по делу об угрозах убийством президенту в связи с его деятельностью. По словам Федины, Зеленский так и не решился встретиться со ней и блогером Марусей Зверобой. "Я еще раз обращаюсь к президенту Зеленскому, если его настолько задели мои и Марусины слова от 26 октября 2019 года, - я приглашаю на открытую встречу, со всей прессой, чтобы мы перед камерами проговорили то, что произошло", - сказала Федина.

  • 26 октября 2019 года Федина вместе с блогером Марусей Зверобой опубликовали в Facebook видео, которое во фракции Слуга народа расценили как угрозу Зеленскому и обратились в правоохранительные органы.
  • 12 февраля Федине вручили подозрение в угрозах убийством Зеленскому.

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Шилин Михаил
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София Федина Владимир Зеленский гбр угроза убийством
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