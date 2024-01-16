Федоров: В рамках "Армии дронов" уже обучено почти 20 000 операторов БпЛА. Есть 33 школы

Министр цифровой трансформации рассказал о двух этапах, благодаря которым украинская армия получила в свои ряды почти 20 000 обученных операторов БпЛА

Михаил Федоров (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что важной частью государственного проекта "Армии дронов" является обучение операторов БПЛА. По его словам, в рамках проекта уже обучение прошли около 20 000 операторов. Подробнее о подготовке операторов БпЛА он рассказал в комментарии к тексту LIGA.net "Операторы на миллион. Почему Украине нужны тысячи экипажей БпЛА и как их обучить ".

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Федоров рассказал, что при запуске проекта основатели сразу поняли, что просто передавать дроны на фронт – неэффективная стратегия, так как военные должны уметь управлять ими.

"Только профессиональные операторы могут минимизировать сбивание дронов, их потери под влиянием РЭБ, а также умело управлять дронами для разведывательных задач, корректировки артиллерии и уничтожения вражеской техники и живой силы", – отметил он.

По словам министра цифровой трансформации, чтобы обучать операторов, основатели привлекли 33 школы-партнера. Боец может выбрать одну из 33 частных школ, а Армия дронов оплатит его обучение средствами, привлеченными от частных доноров.

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Глава Минцифры отметил, что в рамках "Армии дронов" уже научили почти 20 000 операторов БПЛА. На первом этапе проекта обучение прошли 10 000 операторов, которые учились управлять преимущественно легкими разведывательными БПЛА.



На втором этапе, рассказал министр, была цель обучить еще 10 000 операторов БпЛА. Однако помимо разведывательных коптеров военные научились управлять FPV-дронами и самолетами-бомберами.

Сначала операторы изучают технические параметры беспилотников, обслуживание техники, картографию, тактику полетов в условиях РЭБ, маскировку, демаскирующие факторы врага и т.д., отметил Федоров.

Во время практической части, по словам министра, военные отрабатывали настоящие полетные задачи, навыки маскировки и другие задачи, которые потом выполняли на фронте. После этого сдавали финальный экзамен по теоретической и практической части в условиях, приближенных к реальным.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БПЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

Глава Минцифры тогда заявил, что Украина способна произвести запланированный 1 млн дронов в течение 2024 года, а может и больше, если речь идет именно о FPV.

10 января сообщалось, что за первую неделю 2024 года (с 1 по 8 января) ударные роты проекта "Армия дронов" уничтожили 228 оккупантов и 182 опорных пункта.

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