Федоров: У межах "Армії дронів" уже навчено майже 20 000 операторів БпЛА. Є 33 школи

Міністр цифрової трансформації Федоров розповів про два етапи, завдяки яким українська армія отримала у свої лави майже 20 000 навчених операторів БпЛА

Михайло Федоров (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що важливою частиною державного проєкту "Армії дронів" є навчання операторів БпЛА. За його словами, у межах проєкту вже навчання пройшли майже 20 000 операторів. Детальніше про вишкіл операторів БпЛА він розповів у коментарі до тексту LIGA.net "Оператори на мільйон. Чому Україні потрібні тисячі екіпажів БпЛА та як їх навчити".

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Федоров розповів, що, коли запускали проєкт, засновники одразу зрозуміли, що просто передавати дрони на фронт – неефективна стратегія, адже військові мають уміти керувати ними.

"Тільки професійні оператори можуть мінімізувати збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також вправно керувати дронами для розвідувальних задач, коригування артилерії та знищення ворожої техніки й живої сили", – зауважив він.



За словами міністра цифрової трансформації, щоб навчати операторів, засновники залучили 33 школи-партнери. Боєць може вибрати одну з 33 приватних шкіл, а Армія дронів оплатить його навчання коштами, які залучені від приватних донорів.

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Очільник Мінцифри зазначив, що у межах "Армії дронів" уже навчили майже 20 000 операторів БпЛА. На першому етапі проєкту навчання пройшли 10 000 операторів, які вчилися керувати переважно легкими розвідувальними БпЛА.



На другому етапі, розповів міністр, була ціль навчити ще 10 000 операторів БпЛА. Проте окрім розвідувальних коптерів військові навчилися керувати FPV-дронами та літаками-бомберами.

Спершу оператори вивчають технічні параметри безпілотників, обслуговування техніки, картографію, тактику польотів в умовах РЕБ, маскування, демаскувальні фактори ворога тощо, зазначив Федоров.

Під час практичної частини, за словами міністра, військові відпрацьовували справжні польотні завдання, навички маскування та інші задачі, які потім виконували на фронті. Після цього складали фінальний іспит з теоретичної та практичної частини в умовах, наближених до реальних.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

Очільник Мінцифри тоді заявив, що Україна спроможна виробити запланований 1 млн дронів протягом 2024 року, а може й більше, якщо йдеться саме про FPV.

10 січня повідомлялося, що за перший тиждень 2024 року (з 1 по 8 січня) ударні роти проєкту "Армія дронів" знищили 228 окупантів і 182 опорних пункти.

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