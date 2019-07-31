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Филарет пожаловался Зеленскому на "рейдера" Епифания

Филарет пожаловался Зеленскому на "рейдера" Епифания - Фото
Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 14:53

Бывший предстоятель упраздненной УПЦ КП, нынешний почетный патриарх ПЦУ просит защиты у президента и ОБСЕ

Почетный патриарх Православной цервки Украины Филарет попросил у президента Владимира Зеленского защиты "прав верующих УПЦ КП". В открытом письме на сайте cerkva.info он обвиняет ПЦУ и лично митрополита Епифания в "рейдерстве на имущество УПЦ КП".

Филарет также просит Зеленского "непосредственно вмешаться и прекратить этот беспредел", имея ввиду уже свершившуюся ликвидацию УПЦ КП путем слияния ее с ПЦУ.

Схожие просьбы были также направлены в Минюст и ОБСЕ.

Ранее Филарет обращался к министру МВД Арсену Авакову с подобными заявлениями.

20 июня Филарет провел "собор УПЦ КП", на котором постановили "восстановить" существование этой церкви и "отменили" признание ПЦУ. 24 июня синод ПЦУ постановил передать Киевскую епархию, включая все приходы и монастыри Киева, которые находились в составе УПЦ КП, в непосредственное подчинение Епифанию.

Читайте также: Минкульт подтвердил: УПЦ КП Филарета ликвидирована

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