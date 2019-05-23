Филарет встретился с представителями Вселенского патриархата

Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

Вчера, 22 мая, почетный патриарх Правоставной церкви Украины Филарет встретился в Киеве с представителями Вселенского патриархата и попросил передать патриарху Константинопольскому Варфоломею I благодарность за поддержку, томос, а также отметил: будет молиться за того "до конца жизни". Об этом его пресс-служба рассказала в Facebook.

Вселенский патриархат во время визита в резиденцию Филарета представляли митрополит Галльский Эммануил и второй секретарь священного синода дьякон Григорий (Франгакис).

"Участники встречи коснулись общих вопросов церковной жизни, обсудили процесс признания автокефалии украинской церкви другими поместными православными церквами и многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - обтекаемо сообщается о сути разговора.

По словам Филарета, во время войны России против Украины "церковь будет делать все возможное для защиты независимости Украины и единства церкви, как духовной основы государства".

О конфликте 90-летнего Филарета с предстоятелем ПЦУ Епифанием не упоминается.

Ранее в развитие конфликта Филарет заявил, что Епифаний "угоден Москве". Он утверждает, что была некая устная договоренность о том, что Филарет должен отвечать за внутреннюю жизнь ПЦУ, а Епифаний - за внешнее представительство.

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