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15.05.2019, 09:35

Филарет: Зеленский понимает - без нас не было бы томоса

Филарет: Зеленский понимает - без нас не было бы томоса - Фото
Филарет (фото - пресс-служба АП)

Если бы не было Киевского патриархата, то не было бы и речи о томосе об автокефалии ПЦУ, заявил почетный патриарх

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил у себя в Facebook, что без Киевского патриархата не было бы томоса и что избранный президент Владимир Зеленский, а также олигарх Игорь Коломойский это понимают.

"...моя твердость, целеустремленность и настойчивость многими воспринимается как властолюбие и амбициозность. Но никто не может отрицать, что результатом является Киевский патриархат. Если бы его не было, то не было бы и речи о томосе, потому что не было бы кому давать. Это видят не только церковные деятели, но и светские, такие как новоизбранный президент Украины В.А. Зеленский и бизнесмен И. В. Коломойский и другие", - написал он.

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8 мая Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках УПЦ КП, пригласив их на "братскую встречу" 14 мая. Предстоятеля ПЦУ Епифания не позвал.

10 мая Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.

15 декабря на соборе Филарет не выдвигался на должность митрополита Киевского Православной церкви в Украине, которому Вселенский патриархат вручит томос об автокефалии. После своего избрания предстоятелем Православной церкви Украины Епифаний в обращении к людям, собравшимся на Софийской площади, объявил Филарета духовным наставником Православной церкви Украины, который "будет и дальше почетным действующим пожизненно (наставником), помогающим нам совместно строить нашу единую поместную украинскую православную церковь".

В обращении в Facebook Филарет заявил, что отказ от статуса патриархата перед собором был "чисто ситуативным".

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Теги: Владимир Зеленский, томос, упц кп, автокефалия, игорь коломойский, филарет, пцу
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