Филатов - Порошенко: "Нам лезут в карман чиновники Минфина"

Фото: Facebook Бориса Филатова

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с инициативой принятия кодекса о местном самоуправлении, а пока: "Нам лезут в карман чиновники Минфина", - сказал он. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Филатов предлагает, чтобы в кодексе законодатели предусмотрели право общин микрорайонов распоряжаться деньгами из самого низа, ввести институт мировых судей для решения местных споров, дать городам самостоятельно администрировать налоги и брать кредиты у международных фондов. А также принимать решения по экологическим разрешениям.

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По словам Филатова, денег и полномочий у городов стало больше, но нет уверенности что реформа децентрализации не будет подвергнута ревизии. Также градоначальник Днепра заметил, что большие города стали "пасынками" этой реформы. Он заметил, что ракеты делают в крупных городах, а не маленьких районных центрах.

"Поэтому нам нужно продвинуться в децентрализации больших городов. Они пока пасынки", - отметил он.

Кроме того, Филатов заметил, что единственный человек, кто поделился властью и полномочиями, это Петр Порошенко.

"Сегодня в каждом километре отремонтированных дорог или садике есть заслуга Порошенко", - сказал мэр Днепра.

Он также отметил, что национальный план запретить азартные игры провалился. По его мнению города должны сами регулировать этот вопрос, а "не кормить местных силовиков". Кроме того, мэр Днепра добавил, что мелкими преступлениями должна заниматься муниципальная полиция.

Он подчекрнул, что пришел на форум, поскольку решил отказаться от прошлого и не погрязнуть в прежних обидах.