Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 18:38

Филатов - Порошенко: "Нам лезут в карман чиновники Минфина"

Филатов - Порошенко: "Нам лезут в карман чиновники Минфина" - Фото
Фото: Facebook Бориса Филатова

Мэр Днепра попросил президента помочь с принятием кодекса о местном самоуправлении

Реклама
Реклама

Мэр Днепра Борис Филатов выступил с инициативой принятия кодекса о местном самоуправлении, а пока: "Нам лезут в карман чиновники Минфина", - сказал он. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Филатов предлагает, чтобы в кодексе законодатели предусмотрели право общин микрорайонов  распоряжаться деньгами из самого низа,  ввести институт мировых судей для решения местных споров, дать городам самостоятельно администрировать налоги и брать кредиты у международных фондов. А также принимать решения по экологическим разрешениям. 

Реклама

По словам Филатова, денег и полномочий  у городов  стало больше, но нет уверенности что реформа децентрализации не будет подвергнута ревизии. Также градоначальник Днепра заметил, что большие города стали "пасынками" этой реформы. Он заметил, что ракеты делают в крупных городах, а не маленьких районных центрах.

"Поэтому нам нужно продвинуться в децентрализации больших городов. Они пока пасынки", - отметил он. 

Кроме того, Филатов заметил, что единственный человек, кто поделился властью и полномочиями, это Петр Порошенко.

"Сегодня в каждом километре  отремонтированных дорог или садике есть заслуга Порошенко", - сказал мэр Днепра. 

Он также отметил, что национальный план запретить азартные игры провалился. По его мнению города должны сами регулировать этот вопрос, а "не кормить местных силовиков". Кроме того, мэр Днепра добавил, что мелкими преступлениями должна заниматься муниципальная полиция.  

Он подчекрнул, что пришел на форум, поскольку решил отказаться от прошлого и не погрязнуть в прежних обидах.

Отправить:
Распечатать:
Теги: децентрализация, петр порошенко, борис филатов, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 