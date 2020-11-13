Филатов карантин выходного дня "не вводил", а в Ивано-Франковсе решили "отменить" выходные
Местные власти продолжают сопротивляться введению карантина выходного дня, который должен остановить рост заболеваемости коронавирусом
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что городская комиссия ТЭБ и ЧС не приняла решение о введении карантина выходного дня в городе, а исполком Ивано-Франковского горсовета, по примеру Львова, решил до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями.
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Мэр Днепра назвал карантин выходного дня "несусветной глупостью" и отметил, что он "его не вводил".
"Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", – написал Филатов в Facebook.
Исполнительный комитет Ивано-Франковского горсовета решил до конца ноября сделать субботу и воскресенье рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров и т.д. LIGA.net не уверена, что местные советы могут принимать подобные решения.
- Аналогичное решение сегодня приняли во Львове.
- Однако в постановлении Кабмина о карантине выходного дня не говорится, что ограничения вводятся на время именно выходных дней. Карантин, согласно документу, вводится с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- Кроме Львова, Днепра и Ивано-Франковска введению карантина сопротивляются местные власти Одессы, Тернополя и Черкасс. В Киеве и большинстве областных центров выполнят распоряжение Кабмина.
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