Филатов: Коломойский испортит отношения с любым президентом

Борис Филатов (Фото - LIGA.net)

Олигарх Игорь Коломойский, вернувшись в Украину при условии смены власти, быстро испортит отношения с любым новоизбранным президентом. Об этом в интервью LIGA.net заявил мэр Днепра Борис Филатов (читайте полный текст интервью "Борис Филатов: Мы с Коломойским умерли друг для друга. Я надеюсь").

"Коломойский быстро испортит отношения с новым президентом", - считает Филатов. Он объясняет это жизненной философией олигарха, сравнимой с героем книги Александра Дюма Портосом: "Я дерусь, потому что дерусь".

Реклама

Кроме того, Филатов убежден, что влияние Коломойского на некоторых кандидатов преувеличено. По мнению мэра Днепра, Игорь Валерьевич финансирует только удачные проекты постфактум: он человек, "покупающий победу на столе". "Я не думаю, что он финансирует кого-нибудь сейчас в полный рост. Он говорит: давай, иди вперед, потом посчитаемся. А будет ли этот расчет – большой вопрос", - говорит Филатов.

Филатов затрудняется сказать, когда Коломойский вернется в Украину. "Мы с Игорем Валерьевичем умерли друг для друга. Я очень надеюсь на это. Два года не общаемся. Мне тяжело комментировать его деятельность", - сказал бывший соратник олигарха.

Также Филатов ответил на обвинения олигарха в хамстве. "Представьте, каким нужно быть хамом, чтобы нахамить самому главному хаму. Но у нас хорошая школа общения. Мы давно друг друга знаем", - резюмировал мэр Днепра.

Читайте полный текст интервью: "Борис Филатов: Мы с Коломойским умерли друг для друга. Я надеюсь"