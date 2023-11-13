UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Философ и его знакомая "охотились" на позиции Patriot. СБУ нашла у него паспорт РФ: фото

Цей матеріал також доступний українською
13.11.2023, 10:38
Философ и его знакомая
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала преподавателя Черниговского вуза и его знакомую, которые "охотились" на зенитно-ракетные комплексы Patriot и "сливали" последствия ракетных и дроновых атак России на Черкассы и Киев.

По данным следствия, мужчина собирал ориентировочные координаты базирования систем украинских ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Вместе со знакомой он фотографировал последствия прилетов по украинским городам. В частности, подозреваемая сделала скрытые фото разрушенного здания в Черкассах, которое было атаковано россиянами 21 сентября. После этого, как утверждает СБУ, она отправила фото гражданину РФ, проживавшему в Киеве.
"По имеющимся данным, после получения "отчета" с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо непризывного возраста", – говорится в сообщении пресс-службы.
Контрразведчики задержали его при покупке билетов в одну из европейских стран.
Следствие утверждает, что задержанный – доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.

Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ стал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице.
Во время обысков у мужчины и женщины нашли символику РФ, фото российского диктатора Владимира Путина, паспорт гражданина РФ и телефоны.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коллаборантвойнаPatriot
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 