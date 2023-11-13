Философ и его знакомая "охотились" на позиции Patriot. СБУ нашла у него паспорт РФ: фото
13.11.2023, 10:38
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала преподавателя Черниговского вуза и его знакомую, которые "охотились" на зенитно-ракетные комплексы Patriot и "сливали" последствия ракетных и дроновых атак России на Черкассы и Киев.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По данным следствия, мужчина собирал ориентировочные координаты базирования систем украинских ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Вместе со знакомой он фотографировал последствия прилетов по украинским городам. В частности, подозреваемая сделала скрытые фото разрушенного здания в Черкассах, которое было атаковано россиянами 21 сентября. После этого, как утверждает СБУ, она отправила фото гражданину РФ, проживавшему в Киеве.
"По имеющимся данным, после получения "отчета" с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как лицо непризывного возраста", – говорится в сообщении пресс-службы.
Контрразведчики задержали его при покупке билетов в одну из европейских стран.
Следствие утверждает, что задержанный – доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал во временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.
Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ стал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице.
Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения РФ стал скрыто отслеживать места базирования Сил обороны в столице.
Во время обысков у мужчины и женщины нашли символику РФ, фото российского диктатора Владимира Путина, паспорт гражданина РФ и телефоны.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии