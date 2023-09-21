Черкасские патрульные опубликовали видео с бодикамер первых минут после утренней атаки России на город, в результате чего пострадали десять людей. Материалы распространили в Facebook.

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Как сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко, в Черкассах разрушено здание гостиницы, там возник пожар, также вспыхнули торговые павильоны на рынке.

На место происшествия одними из первых прибыли экипажи патрульных и спасателей, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате падения обломков российской ракеты.

В комментарии Радио Свобода городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что по состоянию на 15:00 в больнице находятся десять человек, двое из них – в тяжелом состоянии.

По его словам, под завалами могут находиться еще люди – вероятно, поисково-спасательная операция будет продолжаться и ночью.

"Фактически, это рынок центральный. Здесь нет ни одного военного объекта. Слава Богу, это произошло до 6 утра, потому что в 7 здесь сотни, а то и тысячи людей, которые приходят покупать продукты, покупать вещи первой необходимости", – добавил он.

В Киеве есть повреждения в Дарницком, Соломенском и Шевченковском районах. На Дарнице возник пожар, семь раненых.

При ударе по Харькову разрушены помещения склада, двое пострадавших.

Есть прилет и повреждения в Ровенской области, службы работают на местах.

В Киевской области в результате падения обломков возник пожар на предприятиях, поврежден частный сектор, двое жителей ранены.

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