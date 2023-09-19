Львовские патрульные опубликовали видео с бодикамер первых минут после атаки российско-иранских дронов на город в ночь на 19 сентября. На ролике полицейские спасают людей из-под завалов.

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Вражеские беспилотники ударили по Львову около 05:00. В результате падения обломков есть пострадавшие, повреждены три складских помещения на площади 9450 кв. м.

Мэр Львова Андрей Садовый писал, что под завалами нашли тело погибшего мужчины, работавшего на складе.

На опубликованном видео патрульные разбирают завалы вместе с местными рабочими.

Первым полицейские вытащили мужчину, вызвали ему "скорую".

Впоследствии они обнаружили женщину, которая звала на помощь, находясь под большими глыбами обломков. Она жаловалась на боль в ноге.

В то же время другая группа правоохранителей высвободила 26-летнего мужчину. На вопросы полицейских, что у него болит, пострадавший указал на ноги.

Через несколько минут патрульные освободили и 26-летнюю женщину.

Кроме удара дронами по Львову враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Кривому Рогу.

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