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Во Львове продолжается пожар после удара "шахедами". МВД показало фото последствий прилета

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 09:38
Во Львове продолжается пожар после удара
Последствия удара по Львову (Фото: ГСЧС)

В министерстве внутренних дел показали последствия удара дронами-камикадзе Shahed-136 по Львову в ночь на 19 сентября. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба МВД.

Ведомство пишет, что российские беспилотники атаковали областной центр около 05:00. 

В результате падения обломков есть пострадавшие, повреждены три складских помещения на площади 9450 кв м. 

Ликвидация пожара продолжается. 

Кроме удара дронами по Львову враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Кривому Рогу.

Смотрите также: Кривой Рог. Появилось видео момента удара и первых минут после прилета

Дмитрий Гриниченко
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ЛьвоввойнапвомвдShahed-136дроны-камикадзе
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