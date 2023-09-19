Во Львове продолжается пожар после удара "шахедами". МВД показало фото последствий прилета

В министерстве внутренних дел показали последствия удара дронами-камикадзе Shahed-136 по Львову в ночь на 19 сентября. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ведомство пишет, что российские беспилотники атаковали областной центр около 05:00.

В результате падения обломков есть пострадавшие, повреждены три складских помещения на площади 9450 кв м.

Ликвидация пожара продолжается.

Кроме удара дронами по Львову враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Кривому Рогу.

8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.

Смотрите также: Кривой Рог. Появилось видео момента удара и первых минут после прилета

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.