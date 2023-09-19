Во Львове продолжается пожар после удара "шахедами". МВД показало фото последствий прилета
19.09.2023, 09:38
Последствия удара по Львову (Фото: ГСЧС)
В министерстве внутренних дел показали последствия удара дронами-камикадзе Shahed-136 по Львову в ночь на 19 сентября. Соответствующие снимки опубликовала пресс-служба МВД.
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Ведомство пишет, что российские беспилотники атаковали областной центр около 05:00.
В результате падения обломков есть пострадавшие, повреждены три складских помещения на площади 9450 кв м.
Ликвидация пожара продолжается.
Кроме удара дронами по Львову враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М" по Кривому Рогу.
- 8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.
- В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.
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