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РФ атаковала Украину 30 Shahed-136 и ракетой "Искандер-М". Прилеты во Львове и Кривом Роге

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 08:43
РФ атаковала Украину 30 Shahed-136 и ракетой
Запуск ракеты "Искандер-М" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты атаковали Украину 30 дронами-камикадзе Shahed-136 и баллистической ракетой "Искандер-М". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что беспилотники запускали из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. 

Ракету же запустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога. 

Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 дронов по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.

На востоке также был сбит БПЛА-разведчик. 

Ранее местные власти сообщили об ударах по Львову и Кривому Рогу

Смотрите также: Кривой Рог. Появилось видео момента удара и первых минут после прилета

Дмитрий Гриниченко
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