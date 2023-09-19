РФ атаковала Украину 30 Shahed-136 и ракетой "Искандер-М". Прилеты во Львове и Кривом Роге

Российские оккупанты атаковали Украину 30 дронами-камикадзе Shahed-136 и баллистической ракетой "Искандер-М". Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что беспилотники запускали из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Ракету же запустили с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 27 дронов по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.

На востоке также был сбит БПЛА-разведчик.

Ранее местные власти сообщили об ударах по Львову и Кривому Рогу.

8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.

В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.

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