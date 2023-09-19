РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М". Прильоти у Львові та Кривому Розі

Російські окупанти атакували Україну 30 дронами-камікадзе Shahed-136 та балістичною ракетою "Іскандер-М". Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що безпілотники запускали із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Ракету ж запустили з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

Сили протиповітряної оборони знищили 27 дронів за маршрутом прямування у південних, центральних та західних областях.

На сході також було збито БПЛА-розвідник.

Раніше місцева влада повідомила про удари по Львову та Кривому Рогу.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

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