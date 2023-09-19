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РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М". Прильоти у Львові та Кривому Розі

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 08:43
РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою
Запуск ракети "Іскандер-М" (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти атакували Україну 30 дронами-камікадзе Shahed-136 та балістичною ракетою "Іскандер-М". Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Військові заявляють, що безпілотники запускали із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Ракету ж запустили з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

Сили протиповітряної оборони знищили 27 дронів за маршрутом прямування у південних, центральних та західних областях.

На сході також було збито БПЛА-розвідник.

Раніше місцева влада повідомила про удари по Львову та Кривому Рогу.

Дивіться також Кривий Ріг. З'явилося відео моменту удару і перших хвилин після прильоту

Дмитро Гриниченко
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