У Львові триває пожежа після удару "шахедами". МВС показало фото наслідків прильоту
19.09.2023, 09:38
Наслідки удару по Львову (Фото: ДСНС)
У Міністерстві внутрішніх справ показали наслідки удару дронами-камікадзе Shahed-136 по Львову в ніч проти 19 вересня. Відповідні знімки опублікувала пресслужба МВС.
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Відомство пише, що російські безпілотники атакували обласний центр близько 05:00.
Внаслідок падіння уламків є постраждалі, пошкоджено три складські приміщення на площі 9450 кв. м.
Ліквідація пожежі триває.
Окрім удару дронами по Львову, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу.
- 8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.
- Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.
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