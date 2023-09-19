У Львові триває пожежа після удару "шахедами". МВС показало фото наслідків прильоту

У Міністерстві внутрішніх справ показали наслідки удару дронами-камікадзе Shahed-136 по Львову в ніч проти 19 вересня. Відповідні знімки опублікувала пресслужба МВС.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відомство пише, що російські безпілотники атакували обласний центр близько 05:00.

Внаслідок падіння уламків є постраждалі, пошкоджено три складські приміщення на площі 9450 кв. м.

Ліквідація пожежі триває.

Окрім удару дронами по Львову, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

Дивіться також: Кривий Ріг. З'явилося відео моменту удару і перших хвилин після прильоту

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.