RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Львові триває пожежа після удару "шахедами". МВС показало фото наслідків прильоту

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 09:38
У Львові триває пожежа після удару
Наслідки удару по Львову (Фото: ДСНС)

У Міністерстві внутрішніх справ показали наслідки удару дронами-камікадзе Shahed-136 по Львову в ніч проти 19 вересня. Відповідні знімки опублікувала пресслужба МВС.

Відомство пише, що російські безпілотники атакували обласний центр близько 05:00.

Внаслідок падіння уламків є постраждалі, пошкоджено три складські приміщення на площі 9450 кв. м.

Ліквідація пожежі триває.

Окрім удару дронами по Львову, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу.

Дивіться також: Кривий Ріг. З'явилося відео моменту удару і перших хвилин після прильоту

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнальвівмвсппоShahed-136дрони-камікадзе
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 