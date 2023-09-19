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"Ноги болять, допоможіть". Перші хвилини після атаки "шахедів" на Львів – відео поліціянтів видео

Этот материал также доступен на русском
19.09.2023, 16:19
Відео: Патрульна поліція
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Львівські патрульні опублікували відео з бодікамер перших хвилин після атаки російсько-іранських дронів на місто в ніч проти 19 вересня. На ролику поліціянти рятують людей з-під завалів.

Ворожі безпілотники вдарили по Львову близько 05:00. Внаслідок падіння уламків є постраждалі, пошкоджено три складські приміщення на площі 9450 кв. м. 

Мер Львова Андрій Садовий писав, що під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі.

На опублікованому відео патрульні розбирають завали разом із місцевими робітниками.

Першим поліціянти витягли чоловіка, викликали йому "швидку".

Згодом вони виявили жінку, яка кликала на допомогу, перебуваючи під великими брилами уламків. Вона жалілася на біль у нозі.

Водночас інша група правоохоронців вивільнила 26-річного чоловіка. На запитання поліціянтів, що у нього болить, постраждалий показав на ноги.

За декілька хвилин патрульні звільнили й 26-річну жінку.

  • Окрім удару дронами по Львову, ворог випустив балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу.

Дивіться також: У Львові триває пожежа після удару "шахедами". МВС показало фото наслідків прильоту

Мілана Головань
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