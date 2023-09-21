Черкаські патрульні опублікували відео з бодикамер перших хвилин після ранкової атаки Росії на місто, внаслідок чого постраждало десятеро людей. Матеріали поширили у Facebook.

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Як повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у Черкасах зруйновано будівлю готелю, там виникла пожежа, також спалахнули торгові павільйони на ринку.

На місце події одними з перших прибули екіпажі патрульних та рятувальників, аби допомогти людям, які постраждали внаслідок падіння уламків російської ракети.

В коментарі Радіо Свобода міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зазначив, що станом на 15:00 у лікарні перебувають десятеро людей, двоє з них – у важкому стані.

За його словами, під завалами можуть перебувати ще люди – ймовірно, пошуково-рятувальна операція триватиме й протягом ночі.

"Фактично, це ринок центральний. Тут немає жодного військового об'єкту. Дякуючи Богу, це відбулось до 6-ої ранку, тому що о 7-й тут сотні, а то й тисячі людей, які приходять купувати продукти, купувати речі першої необхідності", – додав він.

У Києві є пошкодження у Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському районах. На Дарниці виникла пожежа, семеро поранених.

Під час удару по Харкову зруйновано приміщення складу, двоє потерпілих.

Є приліт та пошкодження на Рівненщині, служби працюють на місцях.

У Київській області внаслідок падіння уламків виникла пожежа на підприємствах, пошкоджено приватний сектор, двоє мешканців поранено.

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