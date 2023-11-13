Філософ і його знайома "полювали" на позиції Patriot. СБУ знайшла в нього паспорт РФ: фото

Служба безпеки України стверджує, що затримала викладача Чернігівського ВНЗ і його знайому, які "полювали" на зенітно-ракетні комплекси Patriot та "зливали" наслідки ракетних і дронових атак Росії на Черкаси та Київ.

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За даними слідства, чоловік збирав орієнтовні координати базування систем української ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Разом зі знайомою він фотографував наслідки прильотів по українських містах. Зокрема підозрювана зробила приховані фото зруйнованої будівлі у Черкасах, що була атакована росіянами 21 вересня. Після цього, як стверджує СБУ, вона відправила фото громадянину РФ, який проживав у Києві.

"За наявними даними, після отримання "звіту" з уточнювальними відомостями щодо наслідків ураження киянин намагався виїхати до Росії. Поїздку планував через територію ЄС як особа непризовного віку", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Контррозвідники затримали його під час купівлі квитків до однієї з європейських країн.

Слідство стверджує, що затриманий – доктор філософії, колишній викладач одного з Чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він виїздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт.



Невдовзі він повернувся до Києва, а вже після початку повномасштабного вторгнення РФ розпочав приховано відстежувати місця базування Сил оборони в столиці.

Під час обшуків у чоловіка та жінки знайшли символіку РФ, фото російського диктатора Володимира Путіна , паспорт громадянина РФ і телефони.

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