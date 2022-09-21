Финляндия не хочет быть транзитной страной для российских туристов – глава МИД
Финляндия в ускоренном режиме готовит национальное решение о запрете на въезд в страну для российских туристов по шенгенским визам. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.
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"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами", – сказал Хаависто.
По словам главы финского МИД, в настоящее время власти готовят решение относительно для российских туристических виз, и вскоре дело будет передано в парламент.
"У россиян нет никаких моральных или этических оснований продолжать свои поездки в отпуск в обычном режиме", – Хаависто.
Согласно опросу, опубликованному финской ежедневной газетой Ilta-Sanomat 21 сентября, 70% процентов финнов хотят, чтобы их страна прекратила выдачу туристических виз россиянам.
- 31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
- 6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.
- 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.
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