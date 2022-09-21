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Финляндия не хочет быть транзитной страной для российских туристов – глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 22:40
Финляндия не хочет быть транзитной страной для российских туристов – глава МИД - Фото
Пекка Хаависто (Фото: ЕРА)

Финляндия в ускоренном режиме готовит национальное решение о запрете на въезд в страну для российских туристов по шенгенским визам. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.

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"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами", – сказал Хаависто.

По словам главы финского МИД, в настоящее время власти готовят решение относительно для российских туристических виз, и вскоре дело будет передано в парламент.

"У россиян нет никаких моральных или этических оснований продолжать свои поездки в отпуск в обычном режиме", – Хаависто. 

Согласно опросу, опубликованному финской ежедневной газетой Ilta-Sanomat 21 сентября, 70% процентов финнов хотят, чтобы их страна прекратила выдачу туристических виз россиянам.

  • 31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.
  • 6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией. 
  • 19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

Читайте также: Финляндия предложила внести запрет на шенгенские визы для россиян в новый пакет санкций ЕС

Наталія Медведєва
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Финляндия виза шенген Пекка Хаависто
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