Финляндия не хочет быть транзитной страной для российских туристов – глава МИД

Финляндия в ускоренном режиме готовит национальное решение о запрете на въезд в страну для российских туристов по шенгенским визам. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передает Yle.

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"Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими странами", – сказал Хаависто.

По словам главы финского МИД, в настоящее время власти готовят решение относительно для российских туристических виз, и вскоре дело будет передано в парламент.

"У россиян нет никаких моральных или этических оснований продолжать свои поездки в отпуск в обычном режиме", – Хаависто.

Согласно опросу, опубликованному финской ежедневной газетой Ilta-Sanomat 21 сентября, 70% процентов финнов хотят, чтобы их страна прекратила выдачу туристических виз россиянам.

31 августа главы МИД ЕС приостановили действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Полного запрета на выдачу туристических виз россиянам в ЕС не ввели. Страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию.

6 сентября Еврокомиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

19 сентября вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу граждан России с шенгенскими визами.

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Наталія Медведєва

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