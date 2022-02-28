Финляндия отправит Украине оружие, боеприпасы и продукты

Финляндия отправит Украине оружие и боеприпасы. Об этом заявила 28 февраля премьер-министр Санна Марин, передает Reuters.

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Финская поставка для Украины будет включать 2500 штурмовых винтовок, 150 000 патронов, 1500 единиц противотанкового оружия и 70 000 продуктовых наборов, сообщил министр обороны Антти Кайкконен.

Кайкконен дал понять, что правительство откажется от устоявшейся политики Финляндии не поставлять оружие в зоны боевых действий, 27 февраля, когда он сказал, что правительство рассматривает возможность отправки Украине летального оружия.

В тот же день Финляндия решила поставить Украине каски, бронежилеты и средства первой помощи, и разрешила Эстонии передать Украине артиллерийские орудия, ранее принадлежавшие Финляндии.

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Наталия Медведева

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