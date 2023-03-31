Финляндия станет полноправным членом НАТО уже на днях – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в специальном видеообращении, что приветствует ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО в парламенте Турции и что Финляндия станет членом Альянса "в ближайшие дни".

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"Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Все 30 стран НАТО уже ратифицировали протокол о присоединении", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО сообщил, что "только что разговаривал с президентом Саули Ниинистё, чтобы поздравить его с этим историческим событием" и что "Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни".

Он напомнил, что в 2022 году союзники по НАТО приняли историческое решение пригласить Финляндию и Швецию присоединиться к Северо-Атлантическому Альянсу, и что ратификация заявки Финляндии была "самой быстрой в современной истории НАТО".

Столтенберг подчеркнул, что "быстрое завершение процесса ратификации заявки Швеции также будет в общих интересах" и что он "с нетерпением ждет возможности приветствовать Швецию в качестве полноправного члена семьи НАТО".

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами. По уставу приглашение должны ратифицировать парламенты всех 30 стран-членов Альянса.

7 февраля 2023 года глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что его страна считает принципиально важным вступить в НАТО вместе со Швецией.

Заявку Швеции пока не ратифицировали только Турция и Венгрия.

29 марта власти Венгрии пояснили, не рассматривают пока заявку Швеции, поскольку считают, что Швеция их "недостаточно уважает".

Сергій Бережний

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