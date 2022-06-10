Финляндия увеличит поставки военной техники Украине
10.06.2022, 15:29
Антти Кайкконен (Фото - EPA)
Финляндия официально заявила об увеличении поставок военной техники Украине. Сообщение об этом опубликовало Министерство обороны страны.
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"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать – готовим новый пакет оборонной помощи", – цитирует документ министра обороны Антти Кайкконена.
В сообщении сказано, что 10 июня 2022 года президент Финляндии по предложению правительства принял решение, что Украина получит дополнительную помощь военной техникой.
Никакой дополнительной информации о содержании, способах и сроках доставки помощи пока нет.
- 5 мая премьер Финляндии Санна Марин сообщила, что правительство Финляндии готовит "новое решение о гуманитарной помощи и поддержке реконструкции - сумма составит около 70 млн евро", также принято "решение о помощи Украине новой оборонной техникой".
- 18 мая Финляндия одновременно со Швецией подала заявку на вступление в НАТО.
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