Финляндия увеличит поставки военной техники Украине

Финляндия официально заявила об увеличении поставок военной техники Украине. Сообщение об этом опубликовало Министерство обороны страны.

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"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим помогать – готовим новый пакет оборонной помощи", – цитирует документ министра обороны Антти Кайкконена.

Никакой дополнительной информации о содержании, способах и сроках доставки помощи пока нет. 5 мая премьер Финляндии Санна Марин сообщила, что правительство Финляндии готовит "новое решение о гуманитарной помощи и поддержке реконструкции - сумма составит около 70 млн евро", также принято "решение о помощи Украине новой оборонной техникой".

18 мая Финляндия одновременно со Швецией подала заявку на вступление в НАТО. В сообщении сказано, что 10 июня 2022 года президент Финляндии по предложению правительства принял решение, что Украина получит дополнительную помощь военной техникой.

Сергей Бережной

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