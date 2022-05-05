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Финляндия передаст военную технику Украине: Вы бьетесь за всю Европу. Вы победите

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 19:14
Финляндия передаст военную технику Украине: Вы бьетесь за всю Европу. Вы победите - Фото
Санна Марин (фото - пресс-служба правительства Финляндии)

Финляндия уже оказывала Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России и готовит очередной пакет гуманитарной и военной помощи. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Финляндии Санны Марин.

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По словам премьера, правительство Финляндии готовит "новое решение о гуманитарной помощи и поддержке реконструкции - сумма составит около 70 млн евро". Также, подчеркнула Марин, 5 мая принято "решение о помощи Украине новой оборонной техникой".

"Украина воюет за всю Европу и выигрывает войну. Наши мысли с тобой. Мы поддерживаем будущее Украины и ее смелых людей. Финляндия готова сыграть свою роль", — подчеркнула премьер.

Марин добавила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России. Страна сотрудничает с украинским правительством и готовит транспортировку в Финляндию беженцев, в том числе украинцев с ограниченными возможностями.

  • 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.
  • В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
  • На следующий день Россия стала угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, "искандерами" и гиперзвуком.

Читайте также: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО уже в мае – Reuters

Яна Катасонова
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Финляндия военная помощь война
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