Финляндия передаст военную технику Украине: Вы бьетесь за всю Европу. Вы победите
Финляндия уже оказывала Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России и готовит очередной пакет гуманитарной и военной помощи. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Финляндии Санны Марин.
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По словам премьера, правительство Финляндии готовит "новое решение о гуманитарной помощи и поддержке реконструкции - сумма составит около 70 млн евро". Также, подчеркнула Марин, 5 мая принято "решение о помощи Украине новой оборонной техникой".
"Украина воюет за всю Европу и выигрывает войну. Наши мысли с тобой. Мы поддерживаем будущее Украины и ее смелых людей. Финляндия готова сыграть свою роль", — подчеркнула премьер.
Марин добавила, что Финляндия готова ужесточить санкции против России. Страна сотрудничает с украинским правительством и готовит транспортировку в Финляндию беженцев, в том числе украинцев с ограниченными возможностями.
- 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что Швеция вступит в НАТО: якобы премьер уже приняла решение об этом.
- В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
- На следующий день Россия стала угрожать Финляндии и Швеции "за НАТО" ядерным оружием, "искандерами" и гиперзвуком.
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