Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с РФ, кроме одного – премьер страны

В ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников правительство Финляндии приняло решение закрыть семь из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил глава финского правительства Петтери Орпо, передает Yle.

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Согласно решению финского правительства, в ночь на 25 ноября будут закрыты еще три пункта пересечения границы в Куусамо, Салла и Вартиус на сухопутной границе между Финляндией и Россией.

Будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи, где искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты. По данным из открытых источников, Райя-Йоосепи работает всего четыре часа в сутки, а значит, труднодоступен для мигрантов из РФ.

16 ноября Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции.

В сентябре 2023 года Финляндия запретила въезд на зарегистрированных в России автомобилях.

19 октября сообщалось, что Минобороны Финляндии по соображениям национальной безопасности заблокировало три запланированных соглашения с недвижимостью с участием российских покупателей.

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