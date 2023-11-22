UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с РФ, кроме одного – премьер страны

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 19:58
Финляндия закрывает все пункты пропуска на границе с РФ, кроме одного – премьер страны - Фото
Петтери Орпо (Фото: ЕРА)

В ответ на рост миграционного давления и причастности к нему российских пограничников правительство Финляндии приняло решение закрыть семь из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил глава финского правительства Петтери Орпо, передает Yle.

Согласно решению финского правительства, в ночь на 25 ноября будут закрыты еще три пункта пересечения границы в Куусамо, Салла и Вартиус на сухопутной границе между Финляндией и Россией.

Будет работать только один пункт пересечения финско-российской границы Райя-Йоосепи, где искатели убежища смогут подать заявление о предоставлении международной защиты. По данным из открытых источников, Райя-Йоосепи работает всего четыре часа в сутки, а значит, труднодоступен для мигрантов из РФ.

16 ноября Финляндия решила закрыть пограничные пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала из-за всплеска нелегальной миграции.

Натисніть, щоб збільшити

Читайте также: На границе с Финляндией РФ запускает "польский" сценарий с мигрантами – Европарламент

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
границамигрантыпункт пропускаФинляндияпеттери орпо

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 