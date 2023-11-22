Фінляндія закриває всі пункти пропуску на кордоні з Росією, окрім одного

У відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити сім з восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією. Про це на пресконференції заявив голова фінського уряду Петтері Орпо, передає Yle.

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Відповідно до рішення фінського уряду, в ніч проти 25 листопада будуть закриті ще три пункти перетину кордону в Куусамо, Салла і Вартіус на сухопутному кордоні між Фінляндією і Росією.

Працюватиме лише один пункт перетину фінсько-російського кордону Райя-Йоосепі, де шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту. За даними з відкритих джерел, Райя-Йоосепі працює лише чотири години на добу, а отже, є важкодоступним для мігрантів з РФ.

16 листопада Фінляндія вирішила закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції.

У вересні 2023 року Фінляндія заборонила в'їзд на зареєстрованих у Росії автомобілях.

19 жовтня повідомлялося, що Міноборони Фінляндії з міркувань національної безпеки заблокувало три заплановані угоди з нерухомістю за участю російських покупців.

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