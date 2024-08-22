Финские пограничники смогут отслеживать мобильные телефоны с российской стороны

Финский пограничник (Иллюстративное фото: Пограничная охрана Финляндии)

Пограничная служба Финляндии получила новые полномочия по проведению радиотехнического мониторинга на восточной границе – в частности, это позволит отслеживать перемещение мобильных телефонов и на российской стороне. Об этом сообщил финский государственный вещатель Yle.

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На практике новые полномочия означают, что после приобретения соответствующего оборудования пограничная служба Финляндии, в том числе, сможет отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы и с финской, и с российской стороны.

Командующий ведомством Юхо Ванхатало заявил, что это важная новая возможность наряду с другими средствами.

В частности, нововведение может оказаться полезным в ситуациях направленной миграции – можно будет оценить, где и сколько людей пытаются пересечь границу, объясняет СМИ.

В то же время, пограничники не имеют права перехватывать сообщения и не имеют права идентифицировать пользователей мобильных телефонов.

Также благодаря радиотехническим средствам пограничники смогут отслеживать дроны.

В июле финский парламент поддержал законопроект, позволяющий отказывать в предоставлении убежища людям, прибывающим в страну через российскую границу – речь идет не о гражданах РФ, а о нелегальных мигрантах из третьих стран. В Хельсинки отмечали, что Кремль использовал таких людей в качестве инструмента миграционного давления на Финляндию в рамках гибридной войны, передавало Euronews.

Финляндия вслед за странами Балтии перестала пускать авто с российскими номерами.

Страна закрыла морские пункты пропуска на границе с Россией на неопределенный срок.

В июне в финском пограничном ведомстве сообщили, что при контроле на финско-российской границе можно регулярно наблюдать воздушные объекты.

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