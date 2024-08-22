Финские пограничники смогут отслеживать мобильные телефоны с российской стороны
Пограничная служба Финляндии получила новые полномочия по проведению радиотехнического мониторинга на восточной границе – в частности, это позволит отслеживать перемещение мобильных телефонов и на российской стороне. Об этом сообщил финский государственный вещатель Yle.
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На практике новые полномочия означают, что после приобретения соответствующего оборудования пограничная служба Финляндии, в том числе, сможет отслеживать перемещение мобильных телефонов вблизи границы и с финской, и с российской стороны.
Командующий ведомством Юхо Ванхатало заявил, что это важная новая возможность наряду с другими средствами.
В частности, нововведение может оказаться полезным в ситуациях направленной миграции – можно будет оценить, где и сколько людей пытаются пересечь границу, объясняет СМИ.
В то же время, пограничники не имеют права перехватывать сообщения и не имеют права идентифицировать пользователей мобильных телефонов.
Также благодаря радиотехническим средствам пограничники смогут отслеживать дроны.
В июле финский парламент поддержал законопроект, позволяющий отказывать в предоставлении убежища людям, прибывающим в страну через российскую границу – речь идет не о гражданах РФ, а о нелегальных мигрантах из третьих стран. В Хельсинки отмечали, что Кремль использовал таких людей в качестве инструмента миграционного давления на Финляндию в рамках гибридной войны, передавало Euronews.
- Финляндия вслед за странами Балтии перестала пускать авто с российскими номерами.
- Страна закрыла морские пункты пропуска на границе с Россией на неопределенный срок.
- В июне в финском пограничном ведомстве сообщили, что при контроле на финско-российской границе можно регулярно наблюдать воздушные объекты.
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