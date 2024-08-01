"Закон о выдворении". Финляндия ставит контейнеры для собеседований с мигрантами из РФ
В Финляндии на фоне возможного принятия закона "о выдворении" граница страны, которая граничит с Россией, готовится к установке контейнеров для проведения собеседований с просителями убежища. Об этом сообщила национальная телерадиовещательная компания Yle.
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В Финляндии отметили: целью закона "о выдворении" является предотвращение управляемой миграции.
Журналисты сообщили, что сейчас 2000 сотрудников Пограничной охраны проходят обучение о действиях на восточной границе в рамках нового закона.
На пункты пропуска уже доставили контейнеры для проведения собеседований, отметило издание.
Заместитель главы Департамента пограничного и морского транспорта Марко Турунен рассказал, что в обязанности сотрудников будет входить организация необходимой инфраструктуры.
"Если человек попадает в Финляндию, скажем, в отдаленной местности в Лапландии, где до ближайшего пункта пропуска 100 км, то его могут отвезти в определенное место. Оценка может быть сделана в исключительной ситуации, например, в контейнере или даже в машине патруля", – рассказал он.
В рамках нового закона пограничники могут препятствовать въезду людей, которые ищут убежища, или выдворять их из страны, отметили журналисты.
Издание акцентировало – человек, который подлежит выдворению, получает письменное решение и инструкции, как подать апелляцию.
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