Российское судно на семь минут заплыло в территориальные воды Финляндии
26 июля российское судно заплыло в территориальные воды Финляндии. Об этом сообщил главный следователь пограничной службы Петтер Стауффер, передает издание DW.
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По данным Стауффера, морскую границу пересек корабль Балтийского флота ВМФ РФ, который предназначен для разведки морского дна.
В пограничной службе рассказали, что этот инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут, после чего российское судно покинуло территорию страны в сопровождении корабля пограничной охраны.
В министерстве обороны заявили, что начали расследование инцидента.
- В мае стало известно, что Россия хочет изменить морские границы в Балтийском море. Согласно документу Минобороны РФ страна намерена объявить своими внутренними водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.
- Впоследствии этот документ исчез с официального веб-сайта правительства России.
- 23 мая Delfi сообщило, что пограничники России сняли буи с реки Нарвы, установленные в эстонских водах.
- В Германии заявили, что намерение России изменить морские границы с Эстонией, Финляндией и Литвой в Балтийском море является "поджиганием границ Евросоюза".
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