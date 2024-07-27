Российское судно на семь минут заплыло в территориальные воды Финляндии

Этот инцидент произошел в восточной части Финского залива

Финский залив. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV)

26 июля российское судно заплыло в территориальные воды Финляндии. Об этом сообщил главный следователь пограничной службы Петтер Стауффер, передает издание DW.

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По данным Стауффера, морскую границу пересек корабль Балтийского флота ВМФ РФ, который предназначен для разведки морского дна.

В пограничной службе рассказали, что этот инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут, после чего российское судно покинуло территорию страны в сопровождении корабля пограничной охраны.

В министерстве обороны заявили, что начали расследование инцидента.

В мае стало известно, что Россия хочет изменить морские границы в Балтийском море. Согласно документу Минобороны РФ страна намерена объявить своими внутренними водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Впоследствии этот документ исчез с официального веб-сайта правительства России.

23 мая Delfi сообщило, что пограничники России сняли буи с реки Нарвы, установленные в эстонских водах.

В Германии заявили, что намерение России изменить морские границы с Эстонией, Финляндией и Литвой в Балтийском море является "поджиганием границ Евросоюза".

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