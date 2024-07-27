Російське судно на сім хвилин запливло в територіальні води Фінляндії

Цей інцидент стався у східній частині Фінської затоки

Фінська затока. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV)

26 липня російське судно заплило в територіальні води Фінляндії. Про це повідомив головний слідчий прикордонної служби Петтер Стауффер, передає видання DW.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За даними Стауффера, морський кордон перетнув корабель Балтійського флоту ВМФ РФ, що призначений для розвідки морського дна.

У прикордонній службі розповіли, що цей інцидент стався у східній частині Фінської затоки та тривав близько семи хвилин, після чого російське судно покинуло територію країни в супроводі корабля прикордонної охорони.

У міністерстві оборони заявили, що почали розслідування інциденту.

У травні стало відомо, що Росія хоче змінити морські кордони в Балтійському морі. Згідно з документом Міноборони РФ країна має намір оголосити своїми внутрішніми водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Згодом цей документ зник з офіційного вебсайту уряду Росії.

23 травня Delfi повідомило, що прикордонники Росії зняли буї з річки Нарви, встановлені в естонських водах.

У Німеччині заявили, що намір Росії змінити морські кордони з Естонією, Фінляндією та Литвою в Балтійському морі є "підпалюванням кордонів Євросоюзу".

Читайте також: Швеція та Фінляндія перехопили два російські винищувачі над Балтикою у координації з НАТО