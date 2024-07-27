Російське судно на сім хвилин запливло в територіальні води Фінляндії
26 липня російське судно заплило в територіальні води Фінляндії. Про це повідомив головний слідчий прикордонної служби Петтер Стауффер, передає видання DW.
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За даними Стауффера, морський кордон перетнув корабель Балтійського флоту ВМФ РФ, що призначений для розвідки морського дна.
У прикордонній службі розповіли, що цей інцидент стався у східній частині Фінської затоки та тривав близько семи хвилин, після чого російське судно покинуло територію країни в супроводі корабля прикордонної охорони.
У міністерстві оборони заявили, що почали розслідування інциденту.
- У травні стало відомо, що Росія хоче змінити морські кордони в Балтійському морі. Згідно з документом Міноборони РФ країна має намір оголосити своїми внутрішніми водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.
- Згодом цей документ зник з офіційного вебсайту уряду Росії.
- 23 травня Delfi повідомило, що прикордонники Росії зняли буї з річки Нарви, встановлені в естонських водах.
- У Німеччині заявили, що намір Росії змінити морські кордони з Естонією, Фінляндією та Литвою в Балтійському морі є "підпалюванням кордонів Євросоюзу".
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