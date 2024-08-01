"Закон про видворення". Фінляндія встановлює контейнери для співбесід із мігрантами з Росії

Людина, яка підлягає видворенню, отримує письмове рішення та інструкції, як подати апеляцію

Фінський кордон із Росією (Фото: EPA/JUHA METSO)

У Фінляндії, на тлі можливого ухвалення закону "про видворення", кордон країни, який межує з Росією, готується до встановлення контейнерів для проведення співбесід із прохачами притулку. Про це повідомила національна телерадіомовна компанія Yle.

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У Фінляндії наголосили: метою закону "про видворення" є запобігання керованій міграції.

Журналісти повідомили, що наразі 2000 співробітників Прикордонної охорони проходять навчання про дії на східному кордоні в рамках нового закону.

На пункти пропуску вже доставили контейнери для проведення співбесід, зазначило видання.

Заступник голови Департаменту прикордонного та морського транспорту Марко Турунен розповів, що до обов'язку співробітників буде входити організація необхідної інфраструктури.

"Якщо людина потрапляє до Фінляндії, скажімо, у віддаленій місцевості в Лапландії, де до найближчого пункту пропуску 100 км, то її можуть відвезти до певного місця. Оцінка може бути зроблена у винятковій ситуації, наприклад, у контейнері або навіть у машині патруля", – розповів він.

У межах нового закону прикордонники можуть перешкоджати в'їзду людей, які шукають притулку, або видворяти їх із країни, зазначили журналісти.

Видання акцентувало – людина, яка підлягає видворенню, отримує письмове рішення та інструкції, як подати апеляцію.

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