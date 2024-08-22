Фінські прикордонники зможуть відстежувати мобільні телефони з російського боку кордону
Прикордонна служба Фінляндії отримала нові повноваження для проведення радіотехнічного моніторингу на східному кордоні – зокрема, це дозволить відстежувати переміщення мобільних телефонів і на російському боці. Про це повідомив фінський державний мовник Yle.
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На практиці нові повноваження означають, що після придбання відповідного обладнання прикордонна служба Фінляндії, зокрема, зможе відстежувати переміщення мобільних телефонів поблизу кордону і з фінського, і з російського боку.
Командувач відомства Юхо Ванхатало заявив, що це важлива нова можливість поряд з іншими засобами.
Зокрема, нововведення може виявитися корисним у ситуаціях спрямованої міграції – можна буде оцінити, де і скільки людей намагаються перетнути кордон, пояснює ЗМІ.
Водночас прикордонники не мають права перехоплювати повідомлення та ідентифікувати користувачів мобільних телефонів.
Також завдяки радіотехнічним засобам прикордонники зможуть відстежувати дрони.
У липні фінський парламент підтримав законопроєкт, що дозволяє відмовляти у наданні прихистку людям, які прибувають до країни через російський кордон – йдеться не про громадян РФ, а про нелегальних мігрантів із третіх країн. У Гельсінкі зазначали, що Кремль використовував таких людей як інструмент міграційного тиску на Фінляндію в межах гібридної війни, передавало Euronews.
- Фінляндія слідом за країнами Балтії припинила пускати авто з російськими номерами.
- Країна закрила морські пункти пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін.
- У червні у фінському прикордонному відомстві повідомили, що під час контролю на фінсько-російській межі можна регулярно спостерігати повітряні об'єкти.
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